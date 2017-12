Itália perde e Trapattoni pode cair O emprego do técnico Giovanni Trapattoni está por um fio. A situação era delicada antes do jogo da Itália com o País de Gales e ficou pior, depois da derrota por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, em Cardiff, pelas eliminatórias para a Euro-2004. A Squadra Azzurra tem 4 pontos em três apresentações no Grupo 9 e corre risco de não se classificar para a fase final do torneio, em Portugal. O drama italiano começou aos 12 minutos, com o gol marcado por Davies. A pontaria de Del Piero, aos 32, deixou tudo igual, mas Bellamy fez a festa dos galeses aos 26 do segundo tempo. Com esse resultado, o time britânico subiu para o primeiro lugar, com 6 pontos em duas rodadas. A Iugoslávia, que havia estreado no sábado e empatado por 1 a 1 com a Itália, em Nápoles, recebeu a Finlândia e ganhou por 2 a 0. Está em 2º lugar. O destino de Trapattoni deve ser decidido ainda nesta quinta-feira, no retorno da delegação. A pressão para que seja demitido é grande ? e vinha desde a decepcionante campanha da Itália no Mundial. Há quem defenda a volta de Dino Zoff, que levou a Azzurra ao vice-campeonato na Euro-2002. A Itália vai mal das pernas, mas a França parece ter recuperado o gosto pelas vitórias. A atual campeã européia foi a La Valetta e fez um treino de luxo, na goleada de 4 a 0 sobre Malta, pelo Grupo 1. Thierry Henry (2), Wiltord e Carriere fizeram os gols que deixam os bleus na liderança, com 9 pontos em 3 jogos. Mais fácil foi a surra de 7 a 0 que a Romênia deu em Luxemburgo, como visitante, na chave 2. O destaque foi Cosmin Contra, autor de três gols. Os romenos, no entanto, estão em segundo lugar, com 6 pontos, um a menos do que a Noruega, que bateu a Bósnia por 2 a 0. A Alemanha penou, mas bateu as Ilhas Faroe por 2 a 1, em Hannover, pelo Grupo 5, e lidera com 6 pontos. Ballack marcou o primeiro gol, em cobrança de pênalti, aos 2 minutos, Friedrich (contra) deu o empate aos 45, e Miroslav Klose fez o segundo aos 14 da fase final. A Inglaterra recebeu a Macedônia, em Southampton, e sofreu para arrancar empate de 2 a 2, pelo Grupo 7, em que tem 4 pontos em duas apresentações. Felipão assistiu à partida, como convidado. A Turquia goleou Liechtenstein por 5 a 0 e lidera com 9. A quarta-feira teve dois amistosos: Espanha 0 x 0 Paraguai e Portugal 3 x 2 Suécia.