Itália pode aprovar ?salva-futebol? Os clubes italianos que estão endividados poderão receber uma ajuda oficial que irá salvá-los da falência. Isso porque o Senado do país aprovou decreto que permitirá o alongamento em dez anos das dívidas provocadas pela redução do valor de seus jogadores, por causa da "crise no mercado futebolístico mundial?. Vários clubes, entre eles a Lazio, estão em gravíssima situação. A aprovação do decreto teve o apoio do primeiro-ministro Silvio Berlusconi, também proprietário do Milan, mas continua motivando protestos. O "salva-futebol?, que está sendo chamado, foi apresentado em 5 de fevereiro pelo deputado Gianfranco Conte, da Força Itália, partido de Berlusconi. Foi aprovado pelo Congresso italiano no dia seguinte e, posteriormente, pelo Senado. Ele beneficiará as 18 equipes da Primeira Divisão e os 20 da Segunda. Mas o Comissário Europeu para a Concorrência, Mario Monti, já avisou que o decreto vai passar por estudo minucioso da União Européia, por se tratar de uma ajuda do Estado aos clubes. Torcedores da Fiorentina estão contra sua aplicação, pois, lembram, o clube toscano não recebeu ajuda e faliu. Agora, eles não querem que outros clubes sejam socorridos. Jogadores como Roberto Baggio e o português Rui Costa também são contra o "salva-futebol?.