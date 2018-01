Itália pode usar TV para punir jogadores A Federação Italiana de Futebol deve aceitar imagens de TV para punir jogadores que simularem falta dentro da área. O flagrante pode ser usado já no domingo, em caráter experimental, e as punições serão aplicadas a partir do segundo turno do campeonato. Uma comissão formada por representantes da federação, da liga profissional e das associações de jogadores, treinadores e árbitros estudará a possibilidade de usar as imagens como prova de jogadas desleais.