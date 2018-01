Itália quer extinguir ?ponto corrido? Virada de mesa, nada de descenso, Série A dividida em dois grupos e finais para apurar o campeão. Parece o Brasil, mas não é. As sugestões que derrubariam sistema de disputa que resiste há décadas foram discutidas nesta quinta-feira em reunião da Liga Profissional, entidade que cuida dos interesses dos clubes das três divisões profissionais da Itália. Os cartolas acenam com possibilidade de alterações radicais, já a partir da temporada de 2003-04, como resposta às propostas da federação de futebol, que pretende mudar a Série B. A polêmica está aberta. A federação pretende inchar a Segunda Divisão - hoje com 20 participantes - com times da Terceira. A competição teria duas chaves, cada uma delas com direito a classificar dois representantes para a Série A. Os dirigentes do bloco de elite não gostaram da idéia e partiram para o contra-ataque. O esboço de mudanças prevê a Primeira Divisão com 40 equipes, em duas chaves de 20. Os jogos seriam nos respectivos grupos. Os dois primeiros colocados de cada um iriam para o quadrangular final. Haveria uma espécie de ?mata-mata? também para apurar os rebaixados. Para que o sistema entrasse em funcionamento o mais rapidamente possível, não haveria rebaixamento este ano. "Somos contrários às reformas na Série B sem que sejamos consultados", avisou Adriano Galliani, vice-presidente do Milan e presidente da Liga. "Além disso, temos vários estudos para todas as divisões, a serem analisadas em nossa assembléia geral." Há quem considere as sugestões da Liga só provocação, sem valor prático. Mas certamente tem dirigente brasileiro sorrindo, pois o País faz escola.