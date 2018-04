Itália reelege presidente da Federação de Futebol

A nova eleição de Abete já era esperado, uma vez que o dirigente de 62 anos era o único candidato no pleito. Assim, ele recebeu 94,34% dos 256 votos da assembleia realizada em Roma.

No cargo desde 2006, o presidente declarou que este segundo mandato será o seu último no comando da Federação. "Será meu último mandato. Depois deste, não ficarei mais porque acredito na mudança de gerações", declarou Abete, que já projeta alterar as regras da próxima eleição.

"No próximo pleito, vou pedir para impor um limite de dois mandatos para cada presidente", afirmou. Na assembleia desta segunda-feira, também foi confirmada a entrada do meia Simone Perrotta, da Roma, como representante dos jogadores no Conselho Federal.