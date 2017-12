Itália: Roma tenta "sair da lama" Dois jogos abrem neste sábado a 13.ª rodada do Campeonato Italiano. O Siena, penúltimo colocado, tenta tirar o pé da lama no duelo em casa contra a Roma, outra equipe que vem se arrastando na competição (15.º lugar). Na semana passada, o Siena venceu a Roma por 2 a 1 pela Copa da Itália e quer repetir a dose. No outro jogo deste sábado, o Livorno recebe a Udinese.