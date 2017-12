Itália se esconde dos fãs no desembarque na Alemanha A delegação italiana desembarcou na Alemanha às 19 horas (14 horas, horário de Brasília), no Aeroporto de Dusseldorf, desta quarta-feira, mas ignorou os fãs que foram recebê-la. Os jogadores entraram num ônibus que estava estacionado na pista e seguiram direto para o hotel em Duisburg, a 20 quilômetros de distância, onde ficarão hospedados durante toda a competição. Nesta quinta-feira o time treinará em dois períodos no CT do Duisburg, a 15 minutos do hotel. Na sexta-feira à noite, no estádio da cidade, disputará um jogo-treino contra o time de juniores do Duisburg. Quem chegar cedo ao estádio poderá acompanhar pelo telão o jogo da Alemanha contra a Costa Rica, que abrirá o Mundial. A preocupação da comissão técnica agora é com a contusão do lateral Zambrotta, que está vetado para a estréia.