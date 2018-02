Itália sua, mas garante sua vaga A Itália suou muito para vencer a Eslovênia por 1 a 0, neste sábado, em Palermo, mas foi compensada pela conquista da classificação para a Copa do Mundo de 2006. O gol de Zaccardo deu aos italianos a liderança do Grupo 5 com 20 pontos. No Grupo 7, a Espanha venceu a Bélgica por 2 a 0, fora de casa, com dois gols de Fernando Torres, e se manteve na vice-liderança com 20 pontos, dois a menos que a Sérvia e Montenegro, que bateu a Lituânia por 2 a 0 e foi a 22. Na próxima quarta-feira, a Sérvia precisa de uma vitória simples sobre a Bósnia-Herzegovina para ratificar sua classificação. A Espanha tem que vencer San Marino e torcer por uma derrota dos sérvios, caso contrário, terá que disputar a repescagem.