Itália supera a Bulgária e se aproxima da Copa do Mundo

A Itália deu importante passo para se classificar à Copa do Mundo nesta quarta-feira. Jogando em Turim, os italianos venceram a Bulgária por 2 a 0 e precisam de um empate contra a Irlanda na próxima rodada, fora de casa, para assegurarem a vaga - em caso de derrota, vencer o Chipre na última rodada será suficiente.

Os donos da casa pressionaram desde o início e, logo aos 11 do primeiro tempo, Fabio Grosso aproveitou passe de Pirlo para abrir o placar. Quando os búlgaros mais se aproximavam do empate, no final do primeiro tempo, foram surpreendidos. Gilardino passou para Iaquinta, que acertou bonito chute e definiu o marcador.

Com a vitória, a Itália subiu para 20 pontos no Grupo 9 e abriu quatro da Irlanda, segunda colocada. Já a Bulgária permaneceu com 11 e precisa torcer para que os irlandeses não vençam nenhum dos dois últimos jogos - enfrentam Montenegro em casa, além dos italianos - para ter chance de disputar a repescagem.

Na outra partida da quarta-feira, Montenegro empatou com o Chipre em 1 a 1. Nenhuma das duas seleções tem chances de ir à Copa.