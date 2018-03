Itália supera Bélgica e mostra força para disputa da Eurocopa

A Itália bateu a Bélgica por 3 a 1 nesta sexta-feira em amistoso disputado na cidade de Florença e mostrou que é uma das favoritas ao título da Eurocopa de 2008, que começa no próximo dia 7 e será disputada na Áustria e na Suíça. O primeiro gol dos italianos saiu aos nove minutos. Pirlo cruzou e Di Natale, testado pelo técnico Roberto Donadoni, completou para o fundo das redes. O atacante, que defende a Udinese (ITA), fez o segundo aos 41, aproveitando bola roubada por Aquilani em erro da defesa belga. O meia Camoranesi, outro em fase de testes entre os titulares, fez o terceiro da Itália ao concluir chute cruzado aos quatro minutos do segundo tempo. Sonck, no minuto final de cabeça, descontou para os belgas - que estarão no grupo do Brasil nos Jogos Olímpicos de Pequimna China, com início marcado para 8 de agosto. A Itália terá vida difícil na primeira fase da Eurocopa: está no grupo C, considerado o mais difícil, ao lado de Holanda, França e Romênia. Os italianos encaram os holandeses na estréia, dia 9, no Stade de Suisse de Berna, na Suíça. O próximo jogo é diante da Romênia, no Letizigrund de Zurique, em 13 de junho. Os atuais campeões da Copa do Mundo encaram ainda a França, na reedição da final da competição de 2006 na Alemanha, em 17 de junho, também no estádio Letizigrund de Zurique.