Itália surpreende a Holanda em Amsterdã A Itália conquistou neste sábado uma expressiva vitória por 3 a 1 de virada em Amsterdã sobre a Holanda, que teve a melhor campanha nas Eliminatórias européias para a Copa do Mundo. Babel abriu o placar para os donos-da-casa, mas Gilardino, Camoranesi e Toni garantiram o triunfo italiano. No entanto, vale ressaltar que a Holanda jogou com nada menos que seis desfalques, dentre eles seus dois principais jogadores: os atacantes Robben e Van Nilsterooy. A Itália não contou com o meia-atacante Totti, substituído por Del Piero.