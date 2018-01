Itália suspende 7 árbitros e 2 assistentes pelo Calciocaos A Associação Italiana de Árbitros (AIA) suspendeu nesta quinta-feira sete juízes e dois assistentes que se envolveram no escândalo de manipulação de resultados denunciado em junho do ano passado - chamado de Calciocaos -, que resultou em punições a vários clubes, em especial à Juventus, que foi rebaixada e teve dois títulos cassados. Os árbitros Paolo Bertini, Gianluca Paparesta, Tiziano Pieri, Stefano Cassarà, Antonio Dattilo, Marco Gabriele e Salvatore Racalbuto e os bandeiras Marcello Ambrosino e Duccio Baglioni foram afastados porque seus nomes aparecem em inquérito encerrado na semana passada pela Promotoria de Nápoles, responsável pelo caso. Bertini, Paparesta, Pieri e Ambrosino fazem parte do quadro da Fifa, segundo o site da entidade. No ano passado, o árbitro Massimo de Santis foi afastado da Copa do Mundo porque seu nome foi citado nas investigações preliminares em contato com Luciano Moggi, o ex-diretor da Juventus que era considerado o cabeça do esquema, que teria manipulado resultados em 40 jogos no Campeonato Italiano entre 2004 e 2006. O caso, que já teve implicações na esfera esportiva agora será julgado na área criminal.