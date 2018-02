Itália: Técnico morre após discussão Franco Scoglio, ex-treinador do Genoa, morreu neste domingo, ao sofrer um ataque cardíaco após participar de uma forte discussão, em um programa de tevê, com Enrico Preziosi, atual presidente do Genoa, que está na Série C do Campeonato Italiano. O técnico foi atendido pelos médicos da emissora, mas não resistiu.