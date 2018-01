Itália tem 2 novos casos de doping Mais dois jogadores foram pegos no exame anti-doping essa semana no futebol italiano. Nicola Caccia e Stefano Sacchetti, jogadores do Piacenza, da segunda divisão, tiveram resultado positivo no exame de contra-prova para o uso de norandrosterona e noretiocolanolona em limites superiores ao permitido. Esse resultado confirmou o exame realizado em 23 de dezembro, após a partida contra o Sampdoria.