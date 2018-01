"Itália tem conjunto, mas nós temos o Zidane", diz Sagnol Os jogadores da seleção da França sabem que a Itália, adversária da decisão da Copa do Mundo no próximo domingo, tem como ponto forte o conjunto. No entanto, o lateral-direito Willy Sagnol fez questão de ressaltar, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, que os franceses têm em seu elenco o meia Zinedine Zidane, o que equilibra as coisas de acordo com o jogador. "Eu penso que o jogador mais forte da Itália é o seu conjunto. Realmente tem uma equipe muito forte. Mas nós temos Zizou (Zidane) e isso é um fator de equilíbrio. Quer dizer, nós temos Zidane e eles, não", afirmou o lateral, que atua no Bayern de Munique. Segundo Sagnol, a França não está preocupada com apenas um jogador italiano, mas já percebeu que o rival praticamente não tem falhas e a isso se soma a garra mostrada pelos jogadores na busca pela vitória. "Mas é evidente que não podemos nos descuidar quando se tem do outro lado jogadores como Totti, Cannavaro e Toni", disse o jogador francês.