Itália tem mais dois casos de doping O doping continua a tumultuar a rotina do campeonato italiano. Hoje foram anunciados mais dois casos positivos em jogadores da Série A. A federação de futebol local, no entanto, não divulgou nomes dos envolvidos nem as partidas em que foram colhidas as amostras. Com isso, sobe para dez, na atual temporada, o número de atletas flagrados no controle de substâncias proibidas. A comissão médica da Federação Italiana de Futebol (Figc) já comunicou os clubes dos jogadores implicados no doping e o tribunal pode optar pela suspensão preventiva, como tem feito em situações semelhantes. Também se espera o resultado da contraprova. A situação é alarmante, a ponto de representantes dos atletas e dos dirigentes (a Liga) terem marcado reuniões de discussão de medidas para acabar com o problema. Há quem afirme que a legislação atual é muito rigorosa, pois considera doping substâncias encontradas em remédios de uso comum. A Figc rebate com o argumento de que seus médicos seguem as recomendações internacionais. O combate ao doping na Itália tornou-se mais acentuado, desde que, há quase três anos, o técnico Zdenek Zeman (então na Roma) deu entrevistas denunciado uso descontrolado de substâncias dopantes entre equipes profissionais do país. Na temporada 2000-2001 já foram flagrados os jogadores Bucchi e Monaco (ambos do Perugia), Fernando Couto (Lazio), Da Rold (Pescara), Gillet (Bari), Caccia e Sacchetti (Piacenza) e o Edgar Davids, da Juventus. A punição média aplicada nesses casos tem sido de 16 meses de suspensão.