Itália tenta recuperar gramado do San Siro Uma operação de emergência foi montada em Milão para tentar melhorar um pouco a qualidade do gramado do estádio San Siro, onde Milan e Juventus se enfrentarão sábado num clássico que colocará em jogo a liderança do Campeonato Italiano - ambos têm 19 pontos. Em um dia e meio de trabalho, 12 operários substituíram 1500 metros de grama na faixa central, entre um gol e o outro. Na manhã desta sexta, uma máquina nivelará o campo e à tarde, serão pintadas as linhas demarcatórias. O gramado do San Siro é sempre muito criticado pelos jogadores. Por causa da cobertura das arquibancadas e tribunas, a grama não recebe muito sol e por isso se enfraquece, o que faz com que tufos sejam arrancados com facilidade durante os jogos. O campo havia sido todo remodelado antes do início da temporada, mas durou pouco.