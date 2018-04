Itália: todos contra o Milan O Campeonato Italiano começa no fim de semana com uma grande pergunta: quem vai conseguir desbancar o todo poderoso Milan? Atual campeão, o time milanês, se já era forte na temporada passada, ficou ainda mais com a contratação de reforços - como o atacante argentino Hernán Crespo, que veio do Chelsea para dar mais opções ao elenco de estrelas comandadas por Carlo Ancelotti, que renovou contrato até 2007. A base da equipe é a mesma. Mas as outras forças tradicionais da Itália - Roma, Juventus e Inter - asseguram que não darão moleza a Kaká e companhia. Os clubes da Primeira Divisão investiram 65,8 milhões em novos jogadores. "Como sempre, o favorito é o Milan", diz Rudi Voeller, novo técnico da Roma. "Depois vêm umas três ou quatro equipes, e, acredito, fazemos parte desse pelotão." O Milan busca o bicampeonato contando com o entrosamento de seu time. Nenhum titular deixou o clube para esta temporada. Dida, Cafu, Kaká, Seedorf e Shevchenko darão muito trabalho aos rivais. E, além de Crespo, o time se reforçou com o zagueiro holandês Stam e com o francês Dhorasoo. A Juventus de Turim é o time que mais se reforçou para tentar superar o Milan. Desembolsou nada menos que 43 milhões para trazer o zagueiro Cannavaro, da Inter, o atacante sueco Ibrahimovic, do Ajax, e o volante brasileiro Emerson, da Roma. Tem uma boa base, com o goleiro Buffon, o lateral Thuram, o meia Nedved e os atacantes Del Piero e Trezeguet, sob o comando de Fabio Capello, substituto de Marcello Lippi (que foi dirigir a Seleção Italiana). Sem grandes contratações, a Roma aposta na criatividade do meia Totti, principal jogador do time, e no lateral brasileiro Mancini, destaque da temporada passada. Mas perdeu uma importante peça defensiva: o argentino Samuel, que seguiu para o Real Madrid. E trocou de treinador poucos dias antes do início da competição. Rudi Voeller assumiu no lugar do demissionário Cesare Prandelli. Os jogadores sul-americanos são a nova esperança dos dirigentes da Inter, que não ganha um scudetto desde 1989. Chegaram os argentinos Verón, Burdisso e Cambiasso, além do lateral-direito brasileiro Zé Maria. Eles se juntam a Adriano e Vieri, armas da equipe. Nesta temporada, as novidades serão as presenças de Cagliari, Livorno, Messina, Palermo e Fiorentina, recém-promovidos da Série B. E o campeonato será disputado com 20 equipes, que jogam em turno e returno, em pontos corridos.