Itália vai punir clubes que boicotaram Copa A Liga Italiana anunciou nesta terça-feira que vai punir as equipes da Serie B que boicotaram a Copa da Itália, no último final de semana. Os dirigentes decidiram que os clubes que não se apresentaram para a partida perderam o jogo por 3 a 0 e vão perder 1 ponto. Os clubes decidiram boicotar a competição em protesto contra o inchaço da Série B. A Federação decidiu ampliar para 24 o número de clubes na segunda divisão, ao ignorar o rebaixamento de algumas equipes e promover a ascensão de outras sem levar em conta o índice técnico. A Série B está prevista para começar no próximo final de semana. Isto, se os clubes suspenderem o boicote.