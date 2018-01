Itália vê amanhã o seu maior clássico O estádio Giuseppe Meazza verá neste sábado mais uma edição de Milan x Juventus, o maior clássico da Itália. Desta vez, a partida vale também a liderança da competição de 2003-04. Os dois chegam com 19 pontos ao duelo que abre a 8ª rodada - quatro de vantagem sobre a Roma, em 3º lugar. Embora não se trate de jogo decisivo, pois o torneio está no começo, o vencedor ganhará fôlego na ponta. O Milan entra em campo com a melhor defesa da competição, com 3 gols sofridos até agora. A Juventus tem o ataque mais eficiente, com 18 gols a favor. Mas o artilheiro é o milanista Shevchenko, com 8, um a mais do juventino Trezeguet. Os dois times se igualam em vitórias (6), empate (1) e por isso estão invictos. O técnico Carlo Ancelotti mais uma vez pode começar com Kaká no meio-campo do Milan, embora exista a possibilidade de ter o português Rui Costa desde o início. Nedved tem presença certa na Juventus. O jogo começa às 17h30, horário de Brasília, com transmissão pela ESPN. Neste sábado também jogam Udinese (11 pontos) x Lazio (13).