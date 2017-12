Itália vence Alemanha em Stuttgart A Alemanha levou 50 mil torcedores ao estádio de Stuttgart e decepcionou, ao perder para a Itália por 1 a 0, no amistoso disputado nesta quarta-feira. Os vice-campeões do mundo não contaram com Ballack, atualmente seu melhor jogador, e frustraram também pelo esquema pouco criativo. A Squadra Azzurra ganhou com gol marcado por Christian Vieri, aos 17 minutos do primeiro tempo, e como sempre apelou para a retranca para segurar o resultado. Mais tranqüila foi a vitória da Inglaterra por 3 a 1 sobre a Croácia, no duelo em Ipswich. Os ingleses ficaram em vantagem com David Beckham, de pênalti, aos 10 minutos. Owen aumentou aos 6 da etapa final, Mornar diminuiu aos 32 e Lampard fechou a conta aos 35. A Bélgica recebeu a Holanda, rival tradicional, e ficou no empate por 1 a 1, em Bruxelas. Sonck fez o gol dos belgas aos 38 minutos da etapa inicial e Roy Makaay empatou aos 9 da segunda. O holandês Cocu e o belga De Cock foram expulsos. A Grécia se deu bem na visita à Suécia, em Norrkoping, e ganhou por 2 a 1. Os donos da casa saíram na frente, com Svensson aos 16 minutos do primeiro tempo. A virada veio no segundo, com gols de Giannakopoulos e Kafes. Portugal hospedou o Casaquistão, na cidade de Chaves, e suou para fazer 1 a 0. O gol foi marcado por Simão, aos 20 minutos do segundo tempo. O técnico Luiz Felipe Scolari afirmou que tem quase pronto o time para a Eurocopa de 2004. Outros jogos: Áustria 2 x Costa Rica 0 e Tunísia 0 x Guiné 0. Na terça-feira, jogaram Irlanda 2 x Austrália 1 e Luxemburgo 1 x Malta 1. Pelas eliminatórias da Eurocopa, Ilhas Faroe 1 x Islândia 2 e Sérvia e Montenegro 1 x País de Gales 0.