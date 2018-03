Itália vence Bélgica por 3 x 1 com dois gols de Di Natale O atacante Antonio Di Natale marcou duas vezes nesta sexta-feira na vitória por 3 x 1 da Itália sobre a Bélgica. Foi a última partida dos atuais campeões mundiais antes do início da Eurocopa. O atacante da Udinese fez seus gols no primeiro tempo, após assistências de Andrea Pirlo e Alberto Aquilani respectivamente. Mauro Camoranesi fez o terceiro aos quatro da segunda etapa. A Bélgica, que não se classificou para o torneio europeu que começa no dia 7 de junho e vai até o dia 29 do mesmo mês na Áustria e na Suíça, teve poucas chances de gol até que Wesley Sonck diminuiu já nos acréscimos. A seleção italiana, que atraiu 12 mil torcedores para seu último jogo antes do torneio continental, vija na segunda-feira para Viena, onde fica concentrada antes da estréia contra a Holanda no dia 9 de junho. (Por Mark Meadows)