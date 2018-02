Itália vence e França só empata A Itália ampliou sua vantagem na liderança do grupo 5 das Eliminatórias Européias para a Copa do Mundo de 2006, ao derrotar a Escócia por 2 a 0, neste sábado, em Milão, com dois gols do volante Pirlo, um em cada tempo. Os italianos somam 12 pontos, em cinco jogos, e estão com 5 a mais do que Noruega e Eslovênia, que têm um jogo a menos. A França não teve a mesma sorte. A campeã mundial de 1998 não passou de um empate sem gols com a Suíça, em casa, e segue dividindo a liderança do grupo 4 com Irlanda e Israel, todos com 9 pontos. No grupo 2, a Grécia, atual campeã européia, fez 3 a 1 na Geórgia, fora de casa, chegou aos 11 pontos e ficou a três da líder Ucrânia, que folgou na rodada. Dinamarca e Turquia seguem na briga, ambas com 9 pontos. Os dinamarqueses venceram o fraco Casaquistão, por 3 a 0, enquanto os turcos passaram pela Albânia por 2 a 0. Amistosos - A Alemanha derrotou a Eslovênia por 1 a 0, enquanto Portugal venceu o Canadá (4 a 1) e a Espanha bateu a China por 3 a 0.