Itália vence; Inglatera e França empatam A Itália fez o que se esperava dela em sua estréia nas Eliminatórias européias da Copa do Mundo de 2006. Neste sábado, sofreu, mas venceu de virada a Noruega (2 a 1), em jogo válido pelo Grupo 5, na primeira partida oficial de Marcello Lippi como treinador da seleção. Os italianos jogaram sem peças importantes como Del Piero, Vieri, Cannavaro, Totti e Cassano, todos machucados. A partida, no estádio Renzo Barbera, em Palermo, começou movimentada, com dois gols em menos de quatro minutos. O primeiro, do norueguês Carew, aos 42 segundos de jogo. Três minutos depois, De Rossi empatou para a Itália. Após os gols, o ritmo do jogo diminuiu. Aos 34 do segundo tempo, Luca Toni, do Palermo, que acabara de entrar em campo, virou o jogo para a Itália. Se os italianos, aliviados, estão rindo à toa com a primeira partida da equipe, o mesmo não se pode dizer dos ingleses. Favorita no Grupo 6, a Inglaterra vacilou e ficou no empate com a Áustria. Após fazer 2 a 0 no placar, os ingleses relaxaram e deixaram os anfitriões tomar conta da partida. O inglês Lampard fez o primeiro aos 24 minutos de jogo, aproveitando cobrança de falta de Beckham. Depois do intervalo, quando os austríacos pareciam melhor, Gerrard, aos 20, de fora da área, fez mais um e aumentou a vantagem inglesa. A reação dos austríacos começou aos 26 minutos, quando Kollmann, cobrando falta, diminuiu. Pouco depois, aos 28 minutos, o goleiro inglês James se atrapalhou com um cruzamento de fora da área de Ivanschitz, permitindo o empate. Entre as grandes seleções européias, outra a decepcionar na rodada deste sábado foi a França, que está no Grupo 4. No Stade de France, ficou num modestíssimo empate sem gols com a fraca Israel. Sem Zidane, o time teve pouca criatividade e acabou não merecendo a vitória. Mostrou assim que a fase não é das melhores na equipe campeã mundial na Copa de 1998. Preparação - A seleção da Espanha não teve muita sorte ao tentar ganhar ritmo de jogo antes da estréia nas Eliminatórias européias - quarta-feira, contra a Bósnia-Herzegovina. Sexta-feira, contra a Escócia, a equipe empatava em 1 a 1 quando a partida foi interrompida aos 14 minutos do segundo tempo por causa do mau tempo e por falta de energia. Sem poder tirar muitas conclusões do amistoso, o técnico Luis Aragonés intensificou o ritmo dos treinamentos.