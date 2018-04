Itália vence Polônia em amistoso; Holanda tropeça

O maior destaque dos amistosos foi a seleção italiana. Jogando em Wroclaw, a equipe tetracampeã mundial derrotou a Polônia, uma das sedes da Eurocopa, por 2 a 0, com direito a um belo gol de Balotelli, em finalização de fora da área. Pazzini marcou o outro gol italiano.

Em casa, a França superou os Estados Unidos, em Saint-Denis, com gol de Remy no segundo tempo. Já a atual vice-campeã mundial Holanda não passou do 0 a 0 com a Suíça, em Amsterdã. O time holandês não contou com Robben, lesionado, mas teve Sneijder e Kuyt entre os titulares.

Outra a decepcionar nesta sexta foi a Alemanha. Diante da Ucrânia, outra sede da Euro 2012, os alemães chegaram a estar perdendo por 3 a 1, mas reagiram no segundo tempo e asseguraram o empate por 3 a 3, em Kiev. Kroos, Rolfes e Müller marcaram os gols do time visitante.

Ainda nesta sexta-feira, a Dinamarca derrotou a Suécia, de Ibrahimovic, por 2 a 0, em casa. Grécia e Rússia empataram por 1 a 1, em solo grego, enquanto a Bélgica bateu a Romênia por 2 a 1, diante de sua torcida.