Italiana vence maratona de Tóquio A italiana Bruna Genovese ganhou hoje a Maratona Internacional feminina de Tóquio com o tempo de 2h26min34. Na chegada no Estádio Nacional de Tóquio, a japonesa Kiyoko Shimahara foi a segunda colocada, com 2h26 min43. A terceira a cruzar a linha foi a etíope Elfenesh Alemu, que foi a campeã do ano passado.