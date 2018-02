Italiano Capello é novo técnico da Inglaterra até 2012 O italiano Fabio Capello foi anunciado como novo técnico da seleção da Inglaterra até 2012, anunciou a Associação de Futebol do país nesta sexta-feira. A FA confirmou a contratação do treinador por quatro anos e meio em comunicado no site oficial da entidade. O italiano de 61 anos substitui Steve McClaren, que foi demitido no mês passado por não ter classificado a Inglaterra para a Eurocopa de 2008. Capello iniciará o novo trabalho em 7 de janeiro, e seu primeiro jogo no comando da equipe inglesa será o amistoso contra a Suíça, no estádio de Wembley, em 6 de fevereiro. A partida servirá como preparação dos suíços para o torneio continental que será organizado pelo país em parceria com a Áustria. A escolha de Capello foi definida pela diretoria da FA na quinta-feira, enquanto os detalhes de seu contrato foram acertados nesta sexta entre ele e a FA. Em comunicado no site da Associação, o presidente da FA, Brian Barwick, afirmou: "Estou muito contente que Fabio Capello tenha acertado para se tornar o novo técnico da Inglaterra. Quando nos começamos a procura por um novo treinador, nós dissemos que queríamos um técnico de reconhecimento internacional. Com Fabio Capello nós temos isso". Capello será auxiliado por Franco Baldini e Italo Galbiati, além do preparador de goleiros Franco Tancredi e do preparador físico Massimo Neri, informou a FA. Também haverá a presença de um profissional inglês na comissão técnica.