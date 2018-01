Italiano comanda o Inter em Limeira ?Io voglio una squadra corta, con molto pressing in centrocampo e senza paúra di nessuno.? Se os jogadores do Inter de Limeira assimilarem bem as ordens de Giuseppe Pallavicini, seu treinador, o time no Paulista será assim: compacto, com marcação sob pressão no meio-campo e sem medo de nenhum adversário. Pallavicini está em Limeira há quatro meses. Deixou para trás uma carreira que considera consistente nas categorias de base do Torino ? de 1989 até 2002 ?, com passagem de um ano pelo Reggio Calabria. ?Quando fui convidado por empresários italianos, aceitei na hora. É uma grande chance poder dirigir uma equipe profissional no país do melhor futebol do mundo.? Foi trazido por Claudio Mossio, empresário italiano que comandará o futebol da Inter. Leia mais no Jornal da Tarde