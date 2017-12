Italiano De Rossi é suspenso pela Fifa por quatro jogos A cotovelada no norte-americano McBride durante o empate entre Itália e Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo, custou caro para o volante italiano De Rossi. A Comissão Disciplinar da Fifa, anunciou, na manhã desta sexta-feira (horário da Alemanha), que o jogador da Roma foi punido com quatro jogos de suspensão. Com isso, De Rossi só voltará a atuar no Mundial caso a seleção da Itália consiga chegar à final ou à decisão do terceiro lugar. De acordo com a assessoria de imprensa da equipe italiana, a punição do volante seria de cinco jogos - o que tiraria a chance de ainda poder jogar nesta Copa -, mas a Comissão Disciplinar da Fifa diminuiu a pena em uma partida pelo fato de De Rossi ter enviado uma carta com um pedido de desculpas pela agressão ao norte-americano. No mesmo jogo, dois atletas dos Estados Unidos também foram expulsos. Por ter dado um carrinho por trás em Pirlo, o zagueiro Matroeni foi suspenso por três jogos - um já cumprido na derrota para Gana; os outros dois em partidas por torneios da Concacaf. Já Eddie Pope pegou apenas um jogo de suspensão.