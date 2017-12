Italiano é pego no doping por maconha Fabio Mazzeo, do Salernitana, da Segunda Divisão do Italiano, foi flagrado nesta sexta-feira no exame antidoping por uso de maconha. O jogador deu positivo para a substância tetrahidrocanabinol (THC) em teste realizado no dia 29 de outubro, em jogo contra o Reggio, na Calábria.