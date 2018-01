Italiano já tem clássico amanhã O Campeonato Italiano mal começou e já tem o primeiro tira-teima. A tabela organizada por computador marcou para este domingo o duelo entre Juventus e Roma, dois dos times que largaram com aproveitamento total e venceram nas duas rodadas iniciais, assim como Milan, Internazionale e Lazio. O confronto fecha a programação do fim de semana e terá transmissão ao vivo pela ESPN Internacional, às 15h30. A Roma se encheu de coragem, depois dos 5 a 0 sobre o Brescia, e avisa que manterá a postura atrevida no confronto no estádio Delle Alpi, em Turim. A aposta do técnico Fabio Capello é no trio de ataque Totti-Cassano-Montella, que desequilibrou e fez os torcedores voltarem a sonhar com o scudetto. A Roma é primeira colocada no saldo de gols - 6 contra 5 da Juventus, 4 da Lazio e 3 dos dois milaneses. Outro destaque da Roma tem sido Mancini, lateral revelado pelo Atlético-MG e que jogou por empréstimo no Venezia. Com a saída de Cafu, foi incorporado ao elenco e aprovou nas partidas que disputou. A Juventus não se intimida com a empolgação dos rivais. O técnico Marcello Lippi confia na eficiência de Del Piero e Trezeguet, em parte responsáveis pela estréia com vitória na Liga dos Campeões - 2 a 1 contra o Galatasaray. O torneio europeu é prioridade para a Juve, que não descarta também brigar pelo 28º título italiano. O desafio do Milan será o de segurar o Perugia, no campo do adversário. O técnico Carlo Ancelotti estuda a possibilidade de fazer alterações em relação ao time que derrotou o Ajax por 1 a 0. Inzaghi, autor do gol, começa como titular. Kaká também tem chance. Já Rivaldo continua de lado e dá sinais mais freqüentes de insatisfação. A ESPN/Brasil mostra a partir das 10h00. A Inter entra em campo serena para pegar a Sampdoria. Os 3 a 0 sobre o Arsenal, em Londres, no meio da semana, fizeram com que os jogadores e o técnico Cúper fossem vistos com mais confiança pelos torcedores e pela crítica. Demais jogos deste domingo: Lazio x Parma, Bologna x Udinese, Brescia x Reggina e Lecce x Chievo Verona. Neste sábado, o Siena conseguiu sua primeira vitória na Série A, ao fazer 4 a 0 no Empoli. Ancona e Modena ficaram no 1 a 1.