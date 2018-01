Italiano Peruzzi diz que se está se aposentando do futebol O goleiro italiano Peruzzi, da Lazio, anunciou neste domingo que irá se aposentar no final da atual temporada. "Basta, em janeiro já havia decidido abandonar o futebol no final desta temporada. Além disso, este clássico entre Roma e Lazio foi minha última partida", declarou Peruzzi no final da partida que terminou em 0 a 0. Peruzzi, que no dia 16 de fevereiro completou 37 anos, defendeu a Roma, o Hellas Verona, a Juventus, a Inter de Milão e a Lazio. Conquistou três Campeonatos Italianos, uma Copa da Itália, três Supercopas da Itália, uma Recopa da Europa, uma Copa da Uefa, uma Supercopa Européia e uma Copa Intercontinental. "Não acho que poderei disputar as próximas partidas (faltam quatro para o fim da temporada 2006-07), pois já é a terceira vez que tenho que fazer uma infiltração no dedo por causa de uma micro fratura em uma mão. Não posso continuar", concluiu Peruzzi.