Italiano: Rodadas são reorganizadas A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou neste domingo as novas datas dos jogos do Campeonato Italiano da Série A, que foram adiados devido à morte do Papa João Paulo II. A mudança é simples: as rodadas seguinte passam para a semana seguinte. Assim, os jogos que estavam marcados para este final de semana, 3 a 4 de abril, passam para 9 e 10 de abril, o final de semana seguinte, assim como a 32.ª, que também muda. Daí, para voltar à ordem anterior, a rodada prevista para os dias 16 e 17 abril será disputada na quarta-feira, 20 de abril, à noite. Clique aqui e confira as novas datas do Campeonato Italiano 2004/05.