Italiano tem apenas dois jogos amanhã A derrota para a Lazio por 2 a 1 na Copa da Itália convenceu o técnico Carlo Ancelotti de que o melhor para o Milan é jogar com apenas um atacante. Por isso, embora Inzaghi esteja recuperado e tenha até marcado gol na quinta-feira, no jogo de domingo contra o Perugia ele escalará apenas Shevchenko na frente. Kaká, Rui Costa e Seedorf terão a missão de encostar no artilheiro. Contra a Lazio, Inzaghi e Tomasson jogaram no ataque. O Milan é líder com 48 pontos, cinco a mais que Roma e Juventus ? que se enfrentarão também no domingo, na capital italiana. A rodada começará neste sábado, com duas partidas sem a presença de times grandes. Em Verona, o Chievo recebe o Lecce, com a oportunidade de ganhar uma posição na classificação ? subir de nono para oitavo lugar. Com 25 pontos, o time tem a oportunidade de alcançar a Sampdoria, que joga somente domingo. O Lecce ocupa a 15ª posição, com 15 pontos, e luta para se afastar da zona do rebaixamento. A Udinese também quer aproveitar o confronto deste sábado, contra o Bologna, em casa, para ganhar uma posição ? de sétima para sexta ? e entrar na briga direta por um lugar na Copa da Uefa. O Bologna ocupa a 12ª posição, com 21 pontos.