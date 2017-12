Italiano tem clássico neste sábado Assim como acontece na Espanha, amanhã também tem clássico na Itália. Não com o mesmo glamour de Real Madrid x Barcelona, mas será um jogo importante para o Campeonato Italiano. No Estádio Olímpico, a Roma receberá a líder Juventus e se ganhar dará ao Milan a chance de assumir a primeira posição com uma vitória sobre a Fiorentina, domingo, fora de casa. Será o terceiro clássico de Doni como goleiro da Roma. Até agora, ele está invicto: empatou por 1 a 1 com a Lazio e ganhou da Inter por 3 a 2. Mancini e Taddei, os outros brasileiros do elenco, também serão titulares. A Roma está longe da luta pelo título ? está em sexto lugar com 18 pontos, contra 30 da Juventus e 28 do Milan ?, mas venceu suas últimas três partidas. Já a Juventus aposta na solidez de seu sistema defensivo e na eficiência de seus atacantes, o francês Trezeguet e o sueco Ibrahimovic. A outra partida deste sábado será entre Udinese e Messina.