Italiano tem quarto jogo adiado por causa do mau tempo A neve e o frio intenso que atingem a Europa continuam atrapalhando a realização dos jogos do Campeonato Italiano. Neste domingo, a organização da competição anunciou o adiamento de mais uma partida por causa do mau tempo. O jogo entre Genoa e Bari, válido pela 17.ª rodada, e que seria disputado em Gênova, foi cancelado.