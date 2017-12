Italiano vai apitar final do Mundial Sub-20 O árbitro italiano Roberto Rosetti vai apitar a final do Mundial Sub-20, entre Brasil e Espanha, marcada para as 14h45 da próxima sexta-feira. Antes da final será disputado o jogo pelo terceiro lugar, também no estádio de Abu Dhabi, entre Colômbia e Argentina. Esta partida será dirigida pelo árbitro austríaco Matthew Breeze.