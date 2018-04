Italiano volta a ser disputado em 24 e 25 de novembro

Os jogos da primeira divisão do Campeonato Italiano voltarão a ser realizados nos dias 24 e 25 de novembro, após a pausa realizada por ocasião dos jogos das Eliminatórias para a Eurocopa e da Copa de 2010 e depois da explosão de violência iniciada na Itália após a morte de um torcedor da Lazio. Veja também: Policial que matou torcedor será acusado de homicídio doloso "Desejo confirmar a decisão de reiniciar a competição nos dias 24 a e 25 de novembro, após a detenção brusca por causa dos jogos de seleções nacionais", afirmou nesta quinta o presidente da Liga Profissional Italiana de Futebol, Antonio Matarrese, ao final da reunião do comitê executivo da Federação Italiana de Futebol (FIGC), em Roma. Segundo Matarrese, com a interrupção brusca das Séries B e C determinada na última terça pela FIGC, "já foi realizado muito". "Fizemos bem em que se jogasse e também agiu bem a Polícia, assim como o ministro do Interior [Giuliano Amato], que usou as palavras certas ao afirma que foi evitado um massacre. O episódio do último domingo nos faz descobrir uma delinqüência perigosa, que não podemos ignorar", concluiu.