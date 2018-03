Italianos acumulam elogios a Kaká Kaká está sendo reverenciado não só pelos torcedores do Milan, mas em vários pontos da Itália. Novamente, o meia brasileiro de 21 anos mostrou seu talento na vitória de sua equipe por 4 a 1 sobre o espanhol Deportivo La Coruña, na terça-feira, pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões. Com seu futebol elegante, Kaká vem eletrizando multidões, fazendo estádios inteiros vibrarem, além de mexer com os corações femininos. Com os dois belos gols marcados sobre a equipe espanhola, o meia alcançou a marca de quatro na competição continental. Mas o que mais impressionou os especialistas e torcedores foi a sua incansável movimentação em campo, a fluidez nas jogadas e o domínio da bola e dos espaços em campo. Recentemente, Kaká retribui o carinho da imprensa, que o compara a grandes ídolos do passado que percorreram os gramados italianos e europeus. ?Fico muito feliz que me comparem a eles, mas o meu caminho está apenas começando?, comenta o jogador, que aterrissou na Itália em agosto de 2003 e em poucos meses se tornou uma das grandes estrelas do país. ?Quero conquistar muitos títulos e entrar para a história do Milan e do futebol?, arrematou o ex-são-paulino. O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, não poupou elogios a Kaká por sua atuação contra o La Coruña, mas não se esqueceu também de reconhecer a ótima fase que atravessa Ronaldinho Gaúcho, no Barcelona. ?A maior maturidade de ambos agora é evidente. E isso é excelente para o futebol brasileiro.?