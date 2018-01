Italianos antecipam rodada Os italianos não quebraram a tradição de respeitar a Páscoa. Por isso, anteciparam para este sábado a disputa da 26ª rodada da temporada de 2000/2001. Roma e Juventus, ainda principais candidatas ao título, concentram a atenção e jogam em casa. A Roma lidera o torneio, com 58 pontos, e recebe a visita do Perugia, 31 e em posição intermediária (10º lugar). A equipe do técnico Fabio Capello terá os brasileiros Antonio Carlos, Cafu, Émerson, enquanto o Perugia deve deixar o lateral-direito Zé Maria pela primeira vez no banco no torneio deste ano. Nem tudo é tranqüilidade para a Roma. O promotor Silveio Piro, que investiga vários casos de jogadores com documentação irregular, garante ter mais indícios de que o passaporte italiano de Cafu não foi obtido de forma transparente. O presidente Franco Sensi foi convocado para novo depoimento e na saída se disse aborrecido com as pressões, que considera "injustas", que o clube tem recebido nas últimas semanas. A Juventus, em segundo lugar com 52 pontos, faz clássico decisivo com a Internazionale, no Estádio delle Alpi. A vitória mantém o time do técnico Carlo Ancelotti na briga pelo "scudetto" e à espera de novos tropeços da Roma, como na derrota por 3 a 1 para a Fiorentina, na segunda-feira. A rodada deste sábado terá ainda: Reggina (20) x Lazio (46) , Milan (37) x Udinese (32), Bari (19) x Napoli (24), Fiorentina (30) x Lecce (29), Brescia (25) x Verona (24), Atalanta (40) x Parma (40) e Vicenza (25) x Bologna (36).