Italianos criticam Batistuta em Roma Os argentinos Gabriel Batistuta e Diego Simeone vivem, em Roma, situações semelhantes, mas apresentam reações opostas. Ambos estão contundidos e tiveram comportamento distinto em relação a seus clubes. Simeone foi elogiado por ter ficado com seus companheiros da Lazio até a noite de sábado. Batistuta mereceu críticas por ter viajado para Buenos Aires antes dos jogos da Roma contra Brescia, na quarta-feira, e Chievo, também no sábado. Leia mais no O Estado de S. Paulo