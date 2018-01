Italianos e espanhóis se enfrentam Italianos e espanhóis se enfrentam amanhã, no complemento da rodada de ida das quartas-de-final da Copa dos Campeões. A Inter recebe o Valencia, no San Siro, e a Juventus joga em casa com o Barcelona. Os jogos de volta serão no dia 22, na Espanha. O duelo de Milão tem significado especial para Héctor Cúper. O técnico da Inter vai encontrar-se com muitos dos jogadores que dirigiu antes de ir para a Itália. Sob seu comando, o Valencia chegou 2 vezes a finais européias. O argentino Batistuta, que defendeu a Roma este ano, não pode atuar pela Inter. Em compensação, Crespo está confirmado. A Juve atua no Delle Alpi e o técnico Marcello Lippi faz guerra de nervos, ao dizer que o rival joga melhor, mas sua equipe "é mais eficiente". O Barça aposta no retrospecto: nas duas fases anteriores, ganhou 11 partidas e empatou apenas com a Inter.