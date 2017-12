Italianos esperam decisões de Barça e Real para contratar

As contratações dos grandes clubes italianos, especialmente da Inter de Milão (que conquistou o Campeonato Italiano) e do Milan (vencedor da Liga dos Campeões), estariam pendentes apenas das decisões de Barcelona e Real Madrid sobre seus atuais elencos. Os dois clubes italianos estão atentos, especialmente, ao que vai acontecer no Barcelona, pois uma hipotética disposição no mercado de jogadores como o atacante camaronês Samuel Eto´o e o meia Edmílson poderia representar grandes mudanças nos elencos das equipes italianas. O Milan não esconde que seu maior interesse é contratar Eto´o e que Edmílson surge como uma alternativa mais acessível que o brasileiro Emerson (do Real Madrid), que deverá custar mais e causa dúvidas por seu estado físico. Nas últimas semanas, a Inter de Milão também mostrou interesse pelo camaronês e, segundo alguns meios locais, estaria disposta a oferecer ao Barcelona o atacante Adriano e cerca de 15 milhões de euros (cerca de R$ 39 Milhões). O Milan ofereceria por Eto´o uma oferta próxima dos 35 milhões de euros (cerca de R$ 89 Milhões), mas estaria disposto a chegar aos 40 milhões (cerca de R$ 102 Milhões), que seria o valor solicitado pelo Barcelona. A imprensa italiana afirma que esta semana o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, poderia viajar para Barcelona e tentar negociar a compra de Eto´o. Adriano, que apesar do grande potencial parece ter cansado a Inter com seus problemas fora de campo, poderia interessar ao Real Madrid (foram feitos contatos entre os clubes no mês passado), que desejaria incluir o atacante Antonio Cassano na transação. O meia brasileiro Thiago Motta interessaria à Juventus, e o lateral-direito Cicinho estaria nos planos da Roma.