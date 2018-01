Italianos querem esquecer fracassos Os italianos dominaram os torneios europeus na maior parte dos anos 90. Agora, amargam fase difícil. Com a crista baixa, Roma, Internazionale, Lazio e Parma jogam neste domingo pela 20.ª rodada do torneio doméstico, para esquecer as decepções em termos continentais. Só o Milan tem algum motivo para animar-se, porque ainda está com chance de passar para as quartas-de-final da Copa dos Campeões. A Roma defende a liderança isolada na visita que faz ao Vicenza, 20 pontos e muito ameaçado de voltar à Segunda Divisão. Os romanos têm 45, seis de vantagem sobre a Juventus. O técnico Fabio Capello procura mostrar a seus jogadores que o time ainda é forte, tanto que derrotou o Liverpool por 1 a 0, na Inglaterra. Um resultado, afinal, inútil, porque os britânicos haviam vencido por 2 a 0, na ida, no Estádio Olímpico. A Roma também está preocupada com o fato de promotores públicos terem colocado, sob controle, os passaportes italianos de Cafu e de Antonio Carlos. Ambos têm atuado como comunitários, mas terão de provar, junto com o clube, que os procedimentos para a obtenção do documento foram feitos segundo as normas do país. Mas o clássico da rodada está marcado para a noite, em Turim, onde a Juventus recebe o Milan. Trata-se de um dos duelos mais tradicionais da Itália e, desta vez, os milaneses (28 pontos) entram mais confiantes, porque se transformaram nos únicos representantes locais nos campeonatos europeus. A Lazio procura se refazer do baque provcado pelos 2 a 2 com o Real Madrid, na terça-feira, em casa. O empate tirou qualquer chance de a equipe romana passar para a fase seguinte da Copa dos Campeões. O desafio deste domingo será o Verona, antepenúltimo colocado, com 18 pontos e um pé na Série B. A Reggina, em penúltimo lugar com 15 pontos, sai para jogar com o Lecce, 22 e também em situação delicada. O Napoli ganhou fôlego, com a vitória de 1 a 0 sobre a Inter, mas tem 20 pontos e ainda corre muito risco. Agora, vai jogar com o Bologna (25), no campo do rival. A rodada terá ainda Inter (25) x Udinese (28) e Parma (29) x Perugia (26).