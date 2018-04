Italianos são proibidos de acompanhar seu clube fora de casa

O Observatório para a Manifestações Esportivas na Itália, que surgiu para controlar a violência no país, determinou, nesta segunda-feira, que os torcedores não viajem mais para acompanhar seus clubes em partidas do Italiano. Além disso, o Observatório disse que as autoridades locais poderão suspender a partida ou atrasar seu início caso haja violência dentro, fora ou no caminho ao estádio. Antes de 1º de março, todos os estádios com capacidade superior a 7.500 lugares terão que dispor de agentes de segurança particular adequadamente escolhidos e treinados. Sobre os torcedores que quiserem viajar para ver seu clube, o Observatório disse que analisará cada caso e, a partir daí, poderá autorizar os deslocamentos. Também foi decidido o fechamento das arquibancadas dos fundos nos estádios do Atalanta (primeira divisão) e do Taranto (terceira), onde suas torcidas obrigaram de forma violenta a paralisação e suspensão das partidas após saberem da morte do torcedor da Lazio Gabriele Sandri. O Observatório, dependente do Ministério do Interior, nasceu após a morte do inspetor de Polícia Filippo Raciti, em 2 de fevereiro deste ano, em razão dos incidentes durante o clássico entre Catânia e Palermo, na casa do primeiro, na temporada passada. As decisões adotadas hoje pelo Observatório são motivadas pela morte de Sandri, atingido por um tiro de um policial que tentava apartar uma briga num posto de gasolina em Arezzo. O torcedor estava de viagem para Milão, onde ia ver a partida do time da capital contra a Inter. Além da suspensão e cancelamento de alguns jogos, o incidente provocou muitos distúrbios em Roma, onde até a sede do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni) foi atingida. Participaram também da reunião do Observatório os presidentes da Federação Italiana de Futebol, Giancarlo Abete, e da Liga Profissional, Antonio Matarrese.