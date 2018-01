Italianos se surpreendem com a eliminação brasileira A eliminação do Brasil provocou incredulidade e animação entre os italianos. Incredulidade porque ninguém esperava que o time de Parreira caísse tão cedo. E animação por ser considerada mais uma das coincidências que são encaradas como sinais de que a história de 82 se repetirá e a Azzurra será novamente campeã do mundo. No Mundial da Espanha, o Brasil foi eliminado na quinta partida - como agora. ?Achei estranho o Brasil ter perdido nas quartas-de-final. Estou acostumado a vê-los ir mais longe?, disse o lateral-direito Zambrotta. Os jornalistas italianos falavam muito da derrota brasileira diante da França. E perguntavam a todo instante para o repórter da Agência Estado qual era a explicação para o desastre. Ninguém entendia como Kaká havia jogado tão mal e por que Ronaldinho Gaúcho passou em branco pelo Mundial. A França é uma asa negra também para os italianos (ganhou da Azzurra nas quartas-de-final da Copa de 98 e na final da Eurocopa de 2000), mas a imprensa italiana acha melhor enfrentar o time de Zidane numa eventual decisão do título do que seria encarar o Brasil.