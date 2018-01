?Italianos?começam a chegar à Granja O jogadores brasileiros que atuam na Roma, da Itália, e que foram convocados para a seleção brasileira que no dia 1º enfrenta o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, começaram a chegar hoje à Granja Comary, em Teresópolis, concentração oficial da CBF. O primeiro a chegar, pouco antes das 11 horas, foi o meio-campista Emerson. O zagueiro Antônio Carlos e o lateral-direito Cafu já desembarcaram no Rio de Janeiro e devem chegar a Teresópolis por volta do meio-dia . Com as chegada dos ?italianos?, a seleção está quase completa. Falta apenas a apresentação do meia Rivaldo (Barcelona), prevista para o domingo à noite. A manhã foi muito tranqüila na Granja Comary. Os jogadores tiveram uma manhã de folga e o único a deixar os alojamentos foi o técnico Luiz Felipe Scolari, que, apesar do frio e da névoa, saiu para sua habitual caminhada.