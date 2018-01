Itamar chega amanhã ao São Paulo A diretoria do São Paulo definiu nesta quinta-feira a contratação, por empréstimo, do atacante Itamar, ex-Palmeiras. A apresentação do jogador será amanhã, às 16 horas, no CT da Barra Funda. O novo reforço irá assinar contrato até 31 de dezembro. Itamar foi revelado pelo Goiás, no Campeonato Brasileiro de 2001. Contratado pelo Palmeiras, não se saiu bem e foi rebaixado para a segunda divisão nacional. No início do ano, chegou a treinar na Ponte Preta, mas não ficou no clube de Campinas. Itamar chega ao São Paulo para ser a primeira opção de reserva para o ataque, que tem Luís Fabiano e Reinaldo como titulares.