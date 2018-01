Itamar deixa concentração da Ponte O atacante Itamar deixou a concentração da Ponte Preta em Águas de Lindóia após uma briga com o goleiro Lauro. Irritado com a suspensão por tempo indeterminado recebida através do coordenador-técnico Ronaldão, o jogador pegou seu material e saiu pela estrada que vai para Campinas. A diretoria irá estudar uma punição para ele na próxima segunda-feira, quando o clube volta a treinar no Moisés Lucarelli, em Campinas. Em campo, a Ponte Preta venceu um jogo-treino contra a Internacional de Limeira por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado pelo lateral-esquerdo Clodoaldo. No próximo sábado, a equipe enfrenta o União São João de Araras.