Itamar ganha folga e busca família O atacante Itamar curtiu seu dia de herói do Palmeiras com a família no interior de Minas Gerais. Autor do gol da vitória da equipe do Parque Antártica sobre o Flamengo por 3 a 2, domingo, no Palestra Itália, pelo Torneio Rio-São Paulo, o jogador ganhou folga para viajar. Itamar foi buscar a família para morar com ele em São Paulo. Para o técnico Vanderlei Luxemburgo a viagem do atacante foi importante para ele se livrar do assédio de imprensa. O treinador não quer que com uma partida e um gol marcado, transformem Itamar em novo herói. Há duas semanas ele veio discretamente do Iraty, depois de ter disputado o Campeonato Brasileiro pelo Goiás. ?Vamos devagar. O Itamar tem muita coisa para aprender? , disse o treinador. Luxemburgo observou que na partida de domingo, com o Palmeiras já vencendo por 3 a 2, Itamar se empolgou e desperdiçou contra-ataques.